بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. التزام السعودية بتعزيز النزاهة يدعم تحقيق التنمية

البلاد (جدة)

يصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد الـ9 ديسمبر من كل عام، لزيادة الوعي بمخاطر الفساد ودور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مكافحته والوقاية منه؛ بهدف بيان خطورة الفساد على المجتمعات، وتشجيع الدول والمؤسسات والأفراد على اتخاذ خطوات عملية للوقاية منه وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتطوير أنظمة الرقابة والحوكمة، ودعم المشاركة المجتمعية، وتمكين الجهات الرقابية، وتطوير الأنظمة التقنية التي تراقب الأداء وتكشف التجاوزات.

ويعكس الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد التزام المملكة المستمر بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ضمن مسار إصلاحي واسع يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويحافظ على مكتسبات الوطن، محققة المملكة إنجازات متتالية في جوانب مكافحة الفساد انطلاقًا من إدراكها لتأثيره وخطره اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا وثقافيًا على المجتمع؛ في ظل التعاون المحلي والعالمي للتغلب عليه والحد من أخطاره والقضاء عليه، وتسليط الضوء على أبرز الجهود والممارسات الناجحة في مواجهة مخاطر الفساد بكل صوره وأشكاله.

وأولت المملكة أهميةً كبرى لتعزيز قيم النزاهة، والشفافية، ومكافحة الفساد؛ عادةً القضاء على الفساد واجتثاث جذوره مهمة وطنية للحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية؛ والتقيد بأهمية النزاهة وتقوية الوازع الديني والحسي والانتماء الوطني، وترسيخ المفاهيم المختلفة للنزاهة، وضرورة الإخلاص في العمل تحقيقًا للتنمية المستدامة؛ وذلك مما يتوافق مع رؤية المملكة 2030؛ لتكون المملكة في مقدمة دول العالم في مكافحة الفساد وأقل نسب فساد في العالم.