بحضور بن جلوي وآل مكتوم.. 8 ميداليات سعودية في افتتاح الألعاب البارالمبية الآسيوية

انتزع المنتخب السعودي 8 ميداليات (ذهبية واحدة، و5 فضيات، وبرونزيتين) في منافسات اليوم الأول لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الخامسة للشباب، التي افتتحت اليوم الأربعاء في نادي دبي لأصحاب الهمم، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الوفد السعودي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد راشد، وعدد من رؤساء اللجان البارالمبية الآسيوية.

وجاءت أولى الميداليات السعودية عبر لاعب المنتخب للسباحة حسين الراشد، الذي نال الذهبية في سباق 200م حرة (S5) بزمن 3:24:35 دقائق، والبرونزية في سباق 50م ظهر (S5) بزمن 49.52 ثانية.