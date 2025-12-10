بحضور بن جلوي وآل مكتوم.. 8 ميداليات سعودية في افتتاح الألعاب البارالمبية الآسيوية

البلاد (الرياض)
انتزع المنتخب السعودي 8 ميداليات (ذهبية واحدة، و5 فضيات، وبرونزيتين) في منافسات اليوم الأول لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الخامسة للشباب، التي افتتحت اليوم الأربعاء في نادي دبي لأصحاب الهمم، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الوفد السعودي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد راشد، وعدد من رؤساء اللجان البارالمبية الآسيوية.
وجاءت أولى الميداليات السعودية عبر لاعب المنتخب للسباحة حسين الراشد، الذي نال الذهبية في سباق 200م حرة (S5) بزمن 3:24:35 دقائق، والبرونزية في سباق 50م ظهر (S5) بزمن 49.52 ثانية.
كما حقق السباح إبراهيم المرزوقي ثلاث ميداليات في منافسات السباحة المقامة في مجمع حمدان الرياضي، بحصوله على الفضية في سباق 50م ظهر (S5) بزمن 48.89 ثانية، وفضية 50م فراشة (S5) بزمن 45.03 ثانية، وبرونزية 200م حرة (S5) بزمن 3:43:11 دقائق.
وأضاف السباح عبدالرحمن عسيري فضية سباق 50م ظهر (S5) لفئة الناشئين بعد أن أنهى السباق بزمن 56.35 ثانية.
وفي منافسات رفع الأثقال، خطف المنتخب السعودي ميداليتين فضيتين بعد تحقيق فجر السمري المركز الثاني في وزن 45 كجم، وطلال البلوي المركز الثاني في وزن 49 كجم.
ورفع لاعبا المنتخب السعودي لألعاب القوى البراء القرني ومطيرة الشمري العلم السعودي في حفل افتتاح الدورة، الذي شهد مشاركة 35 دولة آسيوية، وتضمن عروضًا متنوعة تحاكي تاريخ الرياضات البارالمبية في القارة، إلى جانب فقرات فلكلورية من تراث دولة الإمارات.
