انطلاق بطولة كرة السلة الثلاثية للجامعات والكليات الأهلية

البلاد (جدة)

برعاية وزير التعليم ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، تستضيف جامعة الأعمال والتكنولوجيا بالحرم الجامعي بأبحر الشمالية (UBT) بطولة كرة السلة الثلاثية 3×3 للجامعات والكليات الأهلية خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر 2025م، وذلك ضمن منافسات الموسم السادس عشر للاتحاد للعام الجامعي 1447هـ، وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة السلة.

وتشهد البطولة مشاركة عدد من الجامعات والكليات الأهلية من مختلف مناطق المملكة، وهي: جامعة الأعمال والتكنولوجيا، وجامعة الأمير محمد بن فهد، وجامعة سليمان الراجحي، وجامعة عفت، وكلية ابن سينا، وكلية جدة العالمية. وكلية فقيه الطبية، وكلية الريادة،

وأكد علي المنيع، المساعد التنفيذي لرئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، أن تنظيم هذه البطولة يأتي ضمن جهود الاتحاد المستمرة لتعزيز الرياضة الجامعية، ورفع مستوى التنافس بين الطلاب والطالبات، وبناء بيئة رياضية محفزة تسهم في اكتشاف المواهب وتطوير قدراتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد المقدم، عميد شؤون الطلاب بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، أن استضافة البطولة تعكس التزام الجامعة بدعم الحراك الرياضي وتمكين الشباب في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن البطولة ستتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة التي تهدف إلى تعزيز التجربة الرياضية والطلابية، وإثراء المشاركة المجتمعية داخل الحرم الجامعي.