الأولى القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس

البلاد (الرياض) كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس. وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس في المملكة المغربية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب”.