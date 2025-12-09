70365 شهيداً حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

البلاد (غزة)

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70 ألفًا و365 شهيدًا؛ أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر 2023.

وأوضحت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171 ألفًا و58 جريحًا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 شهداء، و11 مصابًا، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 376 شهيدًا، و981 مصابًا، وجرى انتشال 626 جثمانًا.

وفي الضفة الغربية، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب 21 عامًا بالرصاص الحي في الساق، وبشظية رصاص حي في الرأس، وذلك عند جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس.