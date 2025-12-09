السياسة

70365 شهيداً حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

19 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ       9 ديسمبر 2025

البلاد (غزة)
ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70 ألفًا و365 شهيدًا؛ أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر 2023.
وأوضحت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171 ألفًا و58 جريحًا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 شهداء، و11 مصابًا، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 376 شهيدًا، و981 مصابًا، وجرى انتشال 626 جثمانًا.
وفي الضفة الغربية، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب 21 عامًا بالرصاص الحي في الساق، وبشظية رصاص حي في الرأس، وذلك عند جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس.

صحيفة البلاد



صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

