“هيئة الطرق” تدعو قائدي المركبات إلى الالتزام بالإرشادات أثناء هطول الأمطار

دعت الهيئة العامة للطرق قائدي المركبات ومستخدمي الطرق إلى الالتزام بإرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار خلال رحلاتهم بين مدن المملكة؛ بهدف ضمان سلامة الجميع، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة؛ لرفع مستوى السلامة، وخفض نسبة الوفيات على الطرق.

وفي حال هطول الأمطار أثناء السفر، نصحت الهيئة بالابتعاد عن مناطق تجمع المياه، واستخدام إشارات التنبيه ومساحات الزجاج بشكل مستمر، مع الحرص على ترك مسافة آمنة بين المركبة والمركبة الأمامية، والالتزام بالمسار المحدد، مشددة على ضرورة تجنب السرعات العالية وعدم الضغط على الفرامل بقوة.

وتسعى الهيئة إلى رفع مستوى السلامة والجاهزية على شبكة الطرق، وتحقيق أهداف برامج قطاع الطرق، من خلال الوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، إضافة إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لطاقة استيعاب شبكة الطرق، وتعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.