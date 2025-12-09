كأس العرب| المنتخب الوطني يبدأ تحضيراته للقاء فلسطين في ربع النهائي

البلاد (جدة)
استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته مساء اليوم الثلاثاء؛ تحضيرًا لمواجهة منتخب فلسطين يوم غد الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العرب قطر 2025.
قاد المدير الفني هيرفي رينارد التدريبات، حيث قسم اللاعبين إلى مجموعتين؛ حيث ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا أساسيين أمام منتخب المغرب، وأدى هؤلاء مرانًا استرجاعيًا داخل الصالة الرياضية.
أما المجموعة الثانية فنفذت تدريبات تكتيكية على ملاعب أسباير، شملت مربعات مصغرة وتمارين على الكرات الثابتة. وقد غاب اللاعب أيمن يحيى عن الحصة التدريبية؛ بسبب شعوره بآلام في الركبة، وسط متابعة الجهاز الطبي للفريق.
وسيختتم الأخضر استعداداته بحصة تدريبية يوم غد الأربعاء عند الساعة الخامسة مساءً على ملاعب تدريب أسباير، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.
من جهة أخرى، يعقد المدير الفني رينارد مؤتمرًا صحفيًا مساء غد الأربعاء؛ للحديث عن لقاء الأخضر أمام المنتخب الفلسطيني في ربع نهائي البطولة.