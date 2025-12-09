كأس العرب| المنتخب المصري يخسر أمام الأردن ويودع كأس العرب

البلاد (جدة)

ودع المنتخب المصري بطولة كأس العرب 205 من دور المجموعات، بعد خسارته أمام منتخب الأردن بثلاثية نظيفة، في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا للأردنيين على أرضية الملعب.

بدأ المنتخب المصري المباراة بأداء هجومي، حيث جاءت أولى الفرص الخطيرة في الدقيقة 12 بعد تسديدة من أكرم توفيق تصدى لها حارس الأردن ببراعة.

وفي الدقيقة 16، أهدر المنتخب المصري هدفًا محققًا بعد عرضية من محمود حمدي “الونش”، تصدى لها حارس مرمى الأردن نور الدين بن عطية وحافظ على نظافة شباكه.

تمكن المنتخب الأردني من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19 عبر محمد أبو حشيش الذي استغل تمريرة خلف الدفاع ووضع الكرة في الشباك.

وأضاف الأردن الهدف الثاني في الدقيقة 35، بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لم يستطع الحارس المصري محمد بسام التصدي لها.

وفي الدقيقة 50، أحرز الأردني عودة الفاخوري هدفًا ثالثًا، إلا أن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي خطأ لصالح منتخب مصر، ليحافظ الأخير على آماله في المباراة، لكنها لم تمنع الخروج المبكر من البطولة.

وفي الدقيقة 90+2، سجل منتخب الأردن الهدف الثالث عن طريق اللاعب علي علون، بعدما احرز ركلة جزاء بنجاح في شباك المنتخب المصري.

بهذه النتيجة، تصدر منتخب الأردن مجموعته، وحل منتخب الإمارات في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وضمن التأهل إلى ربع النهائي، بينما تجمد رصيد منتخب مصر عند نقطتين ليودع البطولة من دور المجموعات.