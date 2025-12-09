كأس العرب| الجزائر تتصدر” الرابعة” وتواجه الإمارات في ربع النهائي

البلاد (جدة)

تصدر المنتخب الجزائري المجموعة الرابعة؛ ليحجز مقعده في ربع نهائي كأس العرب 2025، مساء الثلاثاء، بعد فوزه على نظيره العراقي بهدفين دون مقابل، في لقاء شهد أحداثًا مبكرة قلبت موازين المباراة.

شهدت الدقيقة الخامسة من المباراة نقطة تحول كبرى بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه حسين علي لاعب منتخب العراق، ليُكمل “أسود الرافدين” اللقاء بعشرة لاعبين منذ البداية.

ترجم المنتخب الجزائري سيطرته إلى هدف أول في الدقيقة 45 عن طريق محمد توجاي.

وبعد مرور ثوانٍ فقط من انطلاق الشوط الثاني، عزز “الخضر” تقدمهم بهدف ثانٍ جاء بالخطأ من المدافع العراقي سعد ناطق في الدقيقة 46.

بهذا الفوز، رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 7 نقاط تصدر بها جدول المجموعة، بينما بقي رصيد المنتخب العراقي عند 6 نقاط، ليضمن المنتخبان التأهل سويًا إلى الدور المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الجزائر مع منتخب الإمارات وصيف المجموعة الثالثة في ربع النهائي، فيما سيواجه منتخب العراق نظيره المنتخب الأردني متصدر المجموعة الثالثة.