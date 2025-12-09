 قطر في كامل الجاهزية لاستضافة كأس القارات للأندية FIFA قطر 2025™️

بدر النهدي (الدوحة)

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس القارات للأندية FIFA قطر 2025™️ في مؤتمر صحفي عقد اليوم عن اكتمال جميع الاستعدادات لاستضافة المباريات الثلاثة الختامية من البطولة.

وستقام مباريات البطولة على استاد أحمد بن علي في أيام 10 و13 و17 ديسمبر، خلال أيام الراحة من بطولة كأس العربFIFA قطر 2025™️ في تأكيد جديد على القدرات التنظيمية الاستثنائية للدولة والثقة الكبيرة التي تحظى بها على الساحة الدولية في استضافة بطولات عالمية.

وأشارت اللجنة المحلية المنظمة إلى أن هذه النسخة تحظى باهتمام واسع من جماهير المنطقة والعالم، ما يعكس الزخم الكبير الذي تكتسبه البطولة قبل انطلاق مبارياتها.

وقال حسن ربيعة الكواري، المدير التنفيذي للتسويق والترويج والشؤون التجارية، اللجنة المحلية المنظمة: “إن التزام قطر باستضافة بطولات عالمية ينبع من إيماننا بأهمية الارتقاء بكرة القدم على جميع المستويات؛ بدءاً من تعزيز المنافسة في منطقة الخليج، ولم شمل العالم العربي في كأس العرب، ودعم المواهب الشابة، وصولاً إلى استقبال أبطال العالم في كأس القارات للأندية.”

وأضاف، في إطار تأكيد جاهزية الدولة لتنظيم بطولات موازية بمستوى عالمي: “إن إقامة عدة بطولات بالتزامن يبرز كفاءة المنظومة التشغيلية في قطر، ويجسد الطموح الرياضي والإرث الذي نعتز به على الصعيدين الإقليمي والدولي.”

ومن جانبه، قال روبرتو غراسي، المسؤول عن البطولة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): “نعلن اليوم جاهزيتنا لاستضافة ثالث البطولات التي تنظمها قطر خلال هذه الفترة، في تأكيد جديد على قوة الشراكة مع دولة قطر. ونحن نؤمن بقدرتها على استضافة أفضل البطولات في العالم بفضل بنيتها التحتية ذات المعايير العالمية.”

وأضاف غراسي: “نود أن نشكر جميع الشركاء والجهات المعنية على دورهم في تنفيذ هذه الفعاليات، ونتطلع إلى النسخة الثانية من كأس القارات للأندية FIFA، بما يعكس النجاح اللافت الذي حققته النسخة الرائعة في العام الماضي.”

كما أعلن منظمو البطولة أن استخدام مترو الدوحة سيكون مجانياً لحاملي تذاكر المباراة النهائية يوم 17 ديسمبر، والتي ستجمع باريس سان جيرمان مع الفائز من بطولة كأس التحدي FIFA قطر 2025™️. وسيوفر مترو الدوحة خدمات وصول شاملة ومباشرة إلى استاد أحمد بن علي عبر محطة الرفاع على الخط الأخضر طوال أيام البطولة.

ودعا القائمون على الحدث المشجعين القادمين من خارج قطر إلى الاستمتاع بالفعاليات الثقافية والترفيهية المتنوعة المقامة في الدوحة خلال فترة إقامتهم.

ويجب على المشجعين الراغبين في حضور المباريات تحميل تطبيق Road to Qatar للوصول إلى التذاكر التي قاموا بشرائها قبل دخول الاستاد، ويمكن شراء ست تذاكر كحد أقصى للشخص الواحد لكل مباراة.

وتتوفر جميع التذاكر رقمياً عبر الموقع الرسمي: www.roadtoqatar.qa ، وتشمل خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة، ويمكنهم طلب هذه الأماكن من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى: accessibility-fic@sc.qa

وكانت قطر قد استضافت النسخة الأولى من كأس القارات للأندية بشكلها الجديد في العام الماضي 2024، والتي شهدت تتويج نادي ريال مدريد باللقب في استاد لوسيل الأيقوني، الذي يتسع لـ 80 ألف مشجع وشهد النهائي التاريخي لكأس العالم FIFA قطر 2022TM.

وتأتي بطولة كأس القارات للأندية ضمن أجندة كروية حافلة تستضيفها قطر، إلى جانب بطولة كأس الخليج العربي تحت 23 عاماً 2025 وبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™️، ما يعكس استمرار الدولة في استضافة أبرز الأحداث الرياضية العالمية بمعايير استثنائية.

جدول المباريات:

• ديربي الأمريكتين FIFA قطر 2025™️

الأربعاء 10 ديسمبر 2025 | 8 مساءً بتوقيت الدوحة

كروز أزول (المكسيك) بطل شمال أمريكا أمام نادي فلامنغو (البرازيل) أبطال كأس كونميبول ليبرتادوريس 2025

استاد أحمد بن علي

• كأس التحدي FIFA قطر 2025™️

السبت 13 ديسمبر 2025 | 8 مساءً بتوقيت الدوحة

الفائز من ديربي الأمريكتين أمام نادي بيراميدز (مصر)

استاد أحمد بن علي

• نهائي كأس القارات للأندية FIFA قطر 2025™️

الأربعاء 17 ديسمبر 2025 | 8 مساءً بتوقيت الدوحة

باريس سان جيرمان (فرنسا) بطل دوري أبطال أوروبا أمام أبطال كأس التحدي FIFA قطر 2025™️

استاد أحمد بن علي.