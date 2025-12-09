رئيس إريتريا يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

وصل إلى الرياض اليوم، فخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، والوفد المرافق له.
وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والقائم بالأعمال في سفارة إريتريا لدى المملكة وينيني قرزقهير، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
