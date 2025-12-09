الأولى

رئيس إريتريا يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ       9 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

وصل إلى الرياض اليوم، فخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، والوفد المرافق له.

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والقائم بالأعمال في سفارة إريتريا لدى المملكة وينيني قرزقهير، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *