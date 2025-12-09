القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى استقلال بلادها

البلاد (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الدكتورة سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الدكتورة سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.