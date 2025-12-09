الجبير يستقبل الرئيس التنفيذي للبيت الأوروبي وعضو مجلس إدارة مؤسسة برتلسمان

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي للبيت الأوروبي – أمبروزيتي، فاليريو دي مولي. وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، عضو مجلس إدارة مؤسسة برتلسمان الدكتورة دانييلا شفارتسر، وكبير خبراء أوروبا والجوار والشرق الأوسط في برنامج مستقبل أوروبا التابع لمؤسسة برتلسمان، كريستيان هانلت. وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
