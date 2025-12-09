الجبير يستقبل الرئيس التنفيذي للبيت الأوروبي وعضو مجلس إدارة مؤسسة برتلسمان

كما استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، عضو مجلس إدارة مؤسسة برتلسمان الدكتورة دانييلا شفارتسر، وكبير خبراء أوروبا والجوار والشرق الأوسط في برنامج مستقبل أوروبا التابع لمؤسسة برتلسمان، كريستيان هانلت. وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.