الإمارات إلى ربع نهائي كأس العرب

البلاد (جدة)
حجز المنتخب الإماراتي مقعدًا في ربع نهائي بطولة كأس العرب «قطر 2025»، بعدما تغلب على المنتخب الكويتي، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في المسابقة.
سجل للإمارات يحيى الغساني في الدقيقة 16 دقيقة، وقبل أن يستفيق المنتخب الكويتي من صدمة الهدف المبكر، عاد يحيى الغساني ليعزز تقدم الأبيض بعد دقيقتين فقط، بعدما مرر كايو لوكاس تمريرة حريرية إلى الهداف الخالي من الرقابة.
ضغط المنتخب الكويتي رغم النقص العددي بحثًا عن هدف حفظ ماء الوجه، وبالفعل أرسل محمد دحام عرضية بالمقاس عند الدقيقة 59، ارتقى لها فهد الهاجري فوق الجميع قبل أن يسدد رأسية سكنت على يمين الحارس حمد المقبالي، ليشعل الأجواء فوق الميدان.
انتفض المنتخب الإماراتي من جديد من أجل تأمين الفوز والتأكيد على معطيات التأهل إلى الدور الثاني، ليمرر علي صالح الكرة إلى نيكولاس خيمينيز في منتصف الملعب، عند الدقيقة 66، ليتوغل بثبات صوب المرمى الأزرق قبل أن يطلق العنان لتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد عانقت الشباك، في واحدة من أجمل لقطات البطولة.
بهذا الفوز، رفع منتخب الإمارات رصيده إلى 4 نقاط ليحل في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، وويضمن التأهل لربع النهائي.
شووف الهدف |
منتخب الإمارات تقدم 1-0 الكويت .. يحيى الغساني الدقيقة 16 من ركلة جزاء ..كأس العرب 2025#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/MvToh86z0a
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 9, 2025
شووف الهدف |
منتخب الإمارات تقدم 2-0 الكويت .. يحيى الغساني الدقيقة 18 ..كأس العرب 2025#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/HTVjKHJaFa
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 9, 2025
هدف إمارتي ثالث.. صاروخية من خيمينيز 🚀
النتيجة الآن 3-1 لصالح الأبيض#الإمارات_الكويت | #منتخب_الإمارات#كأس_العرب 🏆 #FIFAArabCup pic.twitter.com/hwi123u4aL
— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 9, 2025