أمير الرياض يستقبل الرئيس التنفيذي لـ”مؤسسة الري” ويطّلع على مشاريعها التنموية في المنطقة

البلاد (الرياض)
اطَّلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على أبرز المشاريع التنموية والأهداف الإستراتيجية للمؤسسة العامة للري بالمنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للري المهندس محمد بن زيد أبو حيد، وعددًا من منسوبي المؤسسة.
واستمع سموّه إلى شرح عن جهود المؤسسة العامة للري في تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية، وتطوير منظومات الري، وتوسيع إعادة استخدام المياه المعالجة بما ينسجم مع مستهدفات الاستدامة البيئية والاقتصادية لرؤية المملكة 2030.
وأكد الأمير فيصل بن بندر أهمية المشاريع التي تنفذها المؤسسة في المنطقة، ودورها في تمكين القطاع الزراعي، وتوفير بنية تحتية متقدمة للري، تسهم في رفع الإنتاجية، وتحقيق التنمية المتوازنة، وضمان الاستخدام الأمثل للمياه، وفق أحدث المعايير التقنية.