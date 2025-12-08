كأس العرب.. الأخضر وصيفًا لـ” الثانية” ويواجه فلسطين في ربع النهائي

البلاد (جدة)
أمام نحو 78 ألف مشجع في ملعب لوسيل المونديالي، وفي مباراة حاسمة، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025؛ فقد المنتخب الوطني فرصة صدارة المجموعة الثانية، بعد الخسارة أمام منتخب المغرب بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم.
افتتح المنتخب المغربي التسجيل في شباك المنتخب السعودي، عندما تمكن كريم البركاوي من هز الشباك في الدقيقة 13 بعد تمريرة متقنة من طارق تيسودالي، مانحًا أسود الأطلس الأفضلية.
في الشوط الثاني، ضغط الأخضر السعودي بشدة لإدراك التعادل، وشهدت الدقيقة 69 لحظة حاسمة للأخضر، بعد أن حصل عبدالله الحمدان على ركلة جزاء نتيجة تدخل تقنية الفيديو المساعد VAR للتأكد من وجود مخالفة بحقه داخل منطقة الجزاء. ولكن عبدالله الحمدان أضاعها بعدما سدد الركلة بطريقة غريبة..
ورغم الأداء القوي ومحاولات العودة، انتهى اللقاء بتفوق المغرب ليحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تأهل الأخضر إلى ربع النهائي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
بهذه النتيجة، سيواجه الأخضر السعودي نظيره المنتخب الفلسطيني متصدر المجموعة الأولى في ربع النهائي، بينما سيقابل المنتخب المغربي منافسه المنتخب السوري، وستقام المباراتان يوم الخميس المقبل.
