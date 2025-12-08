سمو وزير الثقافة يلتقي المديرة العامة السابقة لمنظمة اليونسكو في متحف البحر الأحمر

التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، بالمديرة العامة السابقة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” أودري أزولاي، وذلك على هامش افتتاح متحف البحر الأحمر بمدينة جدة.

واستهل سمو وزير الثقافة اللقاء بالترحيب بالمديرة العامة السابقة لمنظمة اليونسكو في المملكة، متمنيًا لها طِيبَ الإقامة، ومقدمًا شكره على جهودها المتواصلة خلال السنوات الماضية في دعم مسيرة المنظمة، ومشيدًا بإدارتها المتميزة التي أسهمت في تعميق الشراكات وتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء خلال فترة رئاستها للمنظمة.

وأعرب سموه عن اعتزازه باختيار المملكة لاستضافة النسخة القادمة من مؤتمر اليونسكو للثقافة في عام 2029، والتي ستسهم في مواصلة الجهود الدولية لدعم استقلالية الثقافة كهدفٍ قائم بحد ذاته في أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لما بعد 2030.

وتطرق اللقاء إلى التعاون بين المملكة واليونسكو خلال فترة عمل أزولاي بصفتها مديرةً عامة لليونسكو، ومن أبرز أوجه ذلك التعاون إطلاق المتحف الافتراضي للقطع المسروقة، والذي يعد ثمرة تعاون بين المملكة ومنظمة اليونسكو.