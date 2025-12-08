ترحيب إسلامي – عربي بتمديد عمل «أونروا» في غزة

البلاد (الرياض، القاهرة)

رحّبتْ رابطةُ العالم الإسلامي بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على تمديد عمل وكالةِ الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مُشيدةً بتضامنِ المجتمعِ الدوليِّ مع الشعبِ الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الجسيمة ومخططات التهجير القسريِّ التي تُحاك ضدّه.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، شدّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على أهميةِ هذا التضامن مع الشعب الفلسطيني، مُشيدًا باصطفاف المجتمع الدوليِّ بغالبيّته العظمى خلفَ الحلِّ العادلِ والشاملِ للقضيةِ الفلسطينية على أساسِ حلِّ الدولتين، لا سيما في ظلّ تواصُل الانتهاكات الجسيمة ومخططاتِ التهجيرِ القسريِّ من قِبَل سلطات الاحتلال، ومنها: التصريحاتُ المرفوضةُ والمتعلقةُ بتنظيمِ عبورٍ أحاديِّ الاتجاه عبر معبر رفح باتجاه الأراضي المصرية.

وأكد فضيلتُه على الضرورةِ المُلحّة، لوضع حدٍّ لهذا النهج التصعيدي الذي بات سلوكًا إجراميًا معتادًا لحكومة الاحتلال في سياق انتهاكاتها للقوانين والأعراف الدولية، مع العمل الجاد على تدابير إلزامها بالامتثال الكامل والفوريّ لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بكافة استحقاقاتها، وضمان التنفيذ التامّ لقرار مجلس الأمن رقم (2803)، وكافّة القرارات الدولية ذات الصلة.

كما رحّب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تجديد ولاية وكالة الأونروا لثلاث سنوات، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس دعمًا دوليًا ثابتًا لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضًا لمحاولات تصفية قضيته.

وأوضح اليماحي أن التجديد يأتي في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون لعدوان وحصار، مما يجعل استمرار عمل الوكالة ضرورة إنسانية لضمان تقديم الخدمات والإغاثة دون انقطاع. كما نوّه بالتأييد الواسع للقرارات الأخرى الخاصة بفلسطين، التي تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وشدد على أهمية استثمار هذا الإجماع الدولي لدعم الجهود الرامية لوقف العدوان على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية فورًا، وتعزيز المسار القانوني والدبلوماسي لمحاسبة الاحتلال، ودفع عملية سياسية جادة تنهي معاناة الشعب الفلسطيني.