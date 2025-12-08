تأكيداً لما نشرنه “البلاد”.. ميندي أهلاوي لمدة موسمين

الرياضةتأكيداً لما نشرنه “البلاد”.. ميندي أهلاوي لمدة موسمين صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ 8 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق عادل رشيد (الرياض) تأكيداً لما نشرته” البلاد” في 20 نوفمبر 2025، اتفقت شركة النادي الأهلي مع حارس الفريق الأوّل لكرة القدم السنغالي إدوارد ميندي على التجديد لمدة موسمين مقبلين حتى 2028. كما نشرت” البلاد” سابقاً سعي ادارة النادي الأهلي على تجديد عقود بعض اللاعبين، الذين يعتبرون ركائز الفريق الأساسية؛ وذلك سعياً منها في الحفاظ على مكتسبات النادي الفنيًة. يذكر أنً إدوارد ميندي حقق مع النادي الأهلي بطولتي النخبة الآسيوية وكأس السوبر السعودي. ويعتبر ميندي أكثر حراس دوري روشن حصولًا على كلين شيت خلال ثلاثة مواسم، قضاها مع النادي الأهلي، وحقق جائزة رجل المباراة أكثر من 12 مرة.