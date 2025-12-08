المنتخب العُماني يتغلب على جزر القمر ويودع كأس العرب

البلاد (جدة)

ودع المنتخب العُماني بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™ رغم تحقيقه الفوز (2-1) على منتخب جزر القمر على استاد 974، ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية.

سيطر المنتخب العُماني على المواجهة منذ بدايتها، وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 30 عن طريق مهاجمه عصام الصبحي.

وفي الدقيقة 43 عاد الصبحي وأكد تفوق المنتخب العُماني بتسجيل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده فانتهى الشوط الأول على وقع تقدم عُمان (2-0).

وعلى الرغم من سيطرة منتخب عمان المستمرة إلا أن منتخب جزر القمر تمكن من تضييق الفارق بتسجيل هدف عن طريق نصر الدين حميدو في الدقيقة 69.

بهذا الفوز، رفع المنتخب العُماني رصيده إلى 4 نقاط وودع البطولة، بعد حلوله في المركز الثالث في المجموعة الثانية، فيما جاء منتخب جزر القمر رابعاً بدون أي رصيد.