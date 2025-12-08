الرياضة

الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج ينظّم فعالية “هايكنج اليوم الدولي للجبال” بالباحة

البلاد (الباحة)
ينظّم الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج فعالية “هايكنج اليوم الدولي للجبال”، الأربعاء المقبل، في جبل شدا الأسفل بمحافظة المخواة، بمنطقة الباحة، وذلك تحت إشراف فرع وزارة الرياضة بالمنطقة.
يأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار الاحتفاء باليوم الدولي للجبال، وضمن الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة رياضة المشي الجبلي، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية في البيئات الطبيعية، إلى جانب إبراز ما تزخر به منطقة الباحة من مقومات طبيعية وجبلية فريدة تُعد وجهةً جاذبةً لهواة الرياضات الخارجية.
وبيّن فرع وزارة الرياضة بالباحة, أن برنامج الفعالية يُقام من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الخامسة مساءً، ويتضمن مسارًا منظمًا للمشي الجبلي، بإشراف كوادر متخصصة، وبما يراعي تطبيق أعلى معايير السلامة، ويوفر تجربةً رياضيةً وسياحيةً تسهم في رفع الوعي بأهمية النشاط البدني، وتعزيز نمط الحياة الصحي.
