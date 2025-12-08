الإمارات تجهز الهلال والنصر والاتحاد خلال فترة التوقف

البلاد (جدة)

اختارت ثلاثة أندية من كبار دوري روشن، وهي الهلال والنصر والاتحاد أن تكون دولة الإمارات وجهتها لإقامة معسكراتها الإعدادية خلال فترة توقف المسابقات المحلية تزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي في البطولة العربية المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وتسعى الأندية لإقامة تلك المعسكرات المغلقة من أجل النظر فيما فعلته منذ بداية الموسم ومحاولة تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها أو تعزيز الإيجابيات، خاصة أن الموسم لا يزال طويلاً وهناك فرص لتدارك أي عثرات وقع فيها أي فريق.

بالنسبة للهلال، قرر المدرب سيموني إنزاغي، إقامة معسكره الإعدادي في مدينة العين الإماراتية في الفترة من 7 إلى 13 ديسمبر الجاري.

ووصلت بعثة الهلال اليوم إلى مدينة العين، وذلك لبداية المعسكر التحضيري الذي يتخلله إقامة مباراة ودية أمام فريق “المحرق” البحريني يوم السبت 13 ديسمبر، بعدها يعود الفريق لاستكمال تحضيراته في “الرياض” قبل عودة المنافسات، والتي تنطلق يوم 19 ديسمبر عندما يلاقي الهلال مضيفه “التعاون” في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

أمّا نادي النصر فقد اختار الجهاز الفني بقيادة جورجي جيسوس مدينة أبوظبي مقرًا لمعسكر الفريق خلال فترة التوقف.

وقرر جيسوس أن تكون مدة المعسكر خمسة أيام فقط خلال الفترة من 7 إلى 12 ديسمبر الجاري، وخلال تلك الفترة سيخوض الفريق مباراة ودية أمام الوحدة الإماراتي على ملعبه في أبوظبي.

الاتحاد في دبي

بينما فريق الاتحاد، اختار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي سيرجيو كونسيساو إقامة معسكره التدريبي في دبي من أجل تجهيز الفريق الذي مر بالعديد من المحطات السيئة هذا الموسم، سواء على الصعيد القاري أو المحلي.

ومن المنتظر أن يستمر معسكر نادي الاتحاد حتى يوم 14 ديسمبر الجاري، وسيتخللها مواجهات ودية لم تتحدد أطرافها بعد، ويسعى المدرب البرتغالي خلالها علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الماضية.