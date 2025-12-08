أكد أن السلام ممكن مع الفلسطينيين.. نتنياهو: المرحلة الثانية من خطة ترمب على الأبواب

البلاد (القدس المحتلة)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس (الأحد)، توقعه دخول المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قطاع غزة قريبًا، بعد استلام جثة آخر رهينة ضمن جهود تنفيذ الخطة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي يقوم بزيارة رسمية قصيرة لإسرائيل. وأوضح نتنياهو أنه سيبحث مع الرئيس ترمب خلال الشهر الحالي سبل إنهاء حكم حماس في غزة، مشيرًا إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة لن يكون أمرًا سهلاً.

وأضاف نتنياهو أنه يرى إمكانية الوصول إلى سلام مع الفلسطينيين، مؤكدًا أن ضم الضفة الغربية لا يزال قيد النقاش، وأن الوضع الراهن في الضفة سيبقى مستقرًا في المستقبل المنظور.

من جانبه، أوضح المستشار الألماني ميرتس أن زيارة نتنياهو إلى ألمانيا غير مطروحة للنقاش حاليًا، مؤكدًا أن اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يركز على تعزيز مسار السلام في غزة بعد وقف إطلاق النار الذي سري منذ 10 أكتوبر الماضي.

وتأتي زيارة ميرتس لإسرائيل ضمن جولة دبلوماسية قصيرة لا تتجاوز 24 ساعة، وتعد من الزيارات المهمة في ظل استمرار التوترات الإقليمية في قطاع غزة والمحادثات الأمريكية الإسرائيلية بشأن خطة ترمب للسلام.