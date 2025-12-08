آل الشيخ يطلق النسخة الثانية من مبادرة «ليلة العمر».. رسم بداية جديدة لشباب الوطن

البلاد (الرياض)

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن تنظيم النسخة الثانية من مبادرة”ليلة العمر”، وذلك مطلع شهر فبراير المقبل، في إطار المسؤولية الاجتماعية لموسم الرياض 2025، وبهدف رسم بداية جديدة لشباب الوطن، عبر تنظيم حفل زفاف استثنائي في ليلة تجسد معاني الفرح، وتمنحهم انطلاقة مستقرة لحياتهم الزوجية.

وتقام”ليلة العمر 2″ التي سيقتصر حضورها على الرجال في أحد مسارح موسم الرياض، بموسم يجمع العطاء مع البهجة، وبمشاركة فاعلة من شركاء يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، في نموذج يعكس تكامل الأدوار المؤسسية لخدمة المجتمع وتعزيز الأثر الإنساني للمبادرة.

وتسعى المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الشباب المقبلين على الزواج، من خلال توفير تجربة زفاف متكاملة تليق بهذه المناسبة المفصلية في حياتهم، حيث يشمل الدعم المقدم للمستفيدين عدة مسارات، ومن بينها الإسهام المالي، وتوفير مستلزمات الزفاف، وتجهيزات المنزل، إضافة إلى العطور والبخور والهدايا، إلى جانب تقديم المنتجات، أو الخدمات التي تسهم مباشرة في نجاح هذه الليلة الاستثنائية.

وتتيح مبادرة”ليلة العمر” حزمة من المزايا للشركاء الداعمين؛ أبرزها الظهور الإعلامي واسع النطاق عبر قنوات ومنصات موسم الرياض، حيث حققت النسخة الأولى من المبادرة انتشارًا لافتًا بلغ ما يقارب مليار مشاهدة، ما يعكس حجم التأثير الإعلامي والجماهيري الذي تحظى به المبادرة. كما تشمل المزايا عرض شعار الشريك على جميع المواد الرسمية للمبادرة، بما في ذلك الشاشات الرئيسية في موقع الحفل، إلى جانب التغطية الإعلامية والترويج عبر الحسابات الرسمية لموسم الرياض على منصات التواصل الاجتماعي.

ويُمنح كل شريك كذلك عدد 10 دعوات مخصصة للرجال لحضور مراسم الزواج الجماعي، بما يعزز حضور الشركاء في الحدث، ومشاركتهم المباشرة في صناعة هذه الليلة الإنسانية الفريدة.