وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن تأسيس جمعية مصنعي الطائرات غير الربحية

البلاد (الرياض)
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تأسيس جمعية مصنعي الطائرات غير الربحية، التي تستهدف دعم جهود توطين صناعة الطيران بالمملكة، وتعزيز قدرتها التنافسية، ونقل التقنية والحلول الصناعية المبتكرة، بما يعزز نمو واستدامة هذا القطاع الإستراتيجي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيمانًا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تأسيس جمعية مصنعي الطائرات غير الربحية، التي تستهدف دعم جهود توطين صناعة الطيران بالمملكة، وتعزيز قدرتها التنافسية، ونقل التقنية والحلول الصناعية المبتكرة، بما يعزز نمو واستدامة هذا القطاع الإستراتيجي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيمانًا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وتهدف الجمعية التي يأتي الإعلان عن تأسيسها متزامنًا مع اليوم العالمي للطيران المدني؛ إلى دعم المبادرات الهادفة لتنمية المحتوى المحلي في صناعة الطائرات ومكوناتها، وتقديم الخدمات الاستشارية، ورفع مستوى الوعي بالفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في القطاع، إضافة إلى المشاركة في المعارض والفعاليات المتخصصة، وإطلاق برامج تدريب وتأهيل مهني للكوادر الوطنية، وتعزيز التكامل وبناء الشراكات مع المؤسسات العلمية والجامعات ومراكز البحث والتطوير ذات العلاقة بقطاع الطيران، للمشاركة في بناء بيئة محفزة للبحث والابتكار بما يعزز تنافسية صناعة الطيران بالمملكة.
ويعد قطاع صناعة الطيران ضمن 12 قطاعًا صناعيًا؛ تستهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة تطويرها وتوطين تقنياتها، حيث ركزت الوزارة على بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع كبرى شركات الطيران العالمية، ومنها إيرباص، وبوينج، وإمبراير؛ سعيًا لاستقطاب الاستثمارات النوعية، ونقل التقنية والمعرفة والابتكار في مجال صناعة وصيانة الطائرات إلى المملكة.
وأطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، في شهر فبراير من العام الجاري، مجمع “AeroPark-1” في محافظة جدة، الذي يعد أول مدينة صناعية متكاملة لصناعة الطائرات وصيانتها بالمملكة، بمساحة تبلغ 1.2 مليون متر مربع، ويستهدف تطوير القدرات الصناعية الوطنية في قطاع الطيران، وتعزيز مكانة المملكة الإقليمية والعالمية في هذا القطاع الحيوي.
يُذكر أن تأسيس جمعية مصنعي الطائرات غير الربحية، يأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز دوره في مجالات الصناعة والتعدين، وزيادة إسهاماته وأثره المباشر في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.