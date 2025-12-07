منتخبا فلسطين وسوريا يتأهلان لربع نهائي كأس العرب

البلاد (جدة)

حجز منتخبا فلسطين وسوريا مقعديهما في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب 2025، بعد تعادلهما سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة التي تستضيفها قطر.

احتل منتخب فلسطين المركز الأول على سلم ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، فيما جاء منتخب سوريا في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، ليحجز المنتخبان مقعديهما في ربع النهائي.

لعب المنتخبان منذ بداية اللقاء على نتيجة التعادل، من أجل ضمان التأهل؛ حيث لم تشهد المباراة هجمات خطيرة على المرمى، في محاولة لتأكيد التأهل إلى الدور المقبل.

وكاد حكم المباراة أن يقلب المباراة رأسًا على عقب بعد احتسابه لركلة جزاء لصالح منتخب سوريا، إلا أن تقنية الفيديو تدخلت وحرمت نسور قاسيون من ركلة الجزاء، ليستمر التعادل السلبي.

وفي نفس المجموعة، فاز منتخب تونس على نظيره منتخب قطر بهدفين دون رد، ليودع المنتخبان بطولة كأس العرب من الدور الأول.