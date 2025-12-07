محمد عبده بالطرب الأصيل تسيد حفلات موسم الرياض

24 أغنية أطرب بها فنان العرب جمهور موسم الرياض

محمد الجليحي (الرياض)

في ليلة الزمن الطربي الجميل، تسيد “فنان العرب” محمد عبده المشهد هذا الأسبوع في حفلات موسم الرياض السادس بليلة حملت عنوان “جلسة شعبيات فنان العرب” أقيمت برعاية الهيئة العامة للترفية، بتنظيم وإشراف “مجموعة روتانا للموسيقى” ، على مسرح “محمد عبده أرينا -بنك الإمارات دبي الوطني”، أمتع فيها فنان العرب الحضور الغفير الذي تواجد في المسرح او تابع الحفل عبر النقل المباشر على قنوات روتانا في ليلة استثنائية حملت روح الأغنية الشعبية الأصيلة، اهدى فيها نجم الغناء السعودي مع عوده (24 اغنية) لجمهوره بعضها لم يغنها في حفلاته منذ عام 1981 ، ولم يكتف بروائع الماضي بل احب ان يكون كرمه “حاتمي” فغنى للجمهور احدث انتاج غنائي له مع مجموعة روتانا للموسيقى صدر قبل ايام ، مطلقا ولأول مرة على المسرح في حفلاته أغنيته الجديدة “المداوي” من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، والحان الفنان أحمد الهرمي، والتي أصبحت متاحة الآن على مختلف المنصات الموسيقية.

وفي الجلسة، تنقّل محمد عبده بسلاسة بين روائعه التي ارتبطت بوجدان المستمع الخليجي على مرّ العقود، رافقته فيها فرقة سعودية ضخمة قادها المايسترو هاني فرحات، وخلال فقرتين تخللتهما استراحة قصيرة عاش الجمهور الطرب والشجن واجمل الذكريات والحكايات التي بدأها “ابو عبد الرحمن” برائعته “لك وحشه” التي كان قد كتبها الشاعر فهد المبدل ترحيبا بمحمد عبده، تلتها أعمالها : (أوحشتنا يا حبيب، يا حبيب الروح، يا شايل الظبى، حظيظ، تعذبني، طريح الهوى، عل ماباس، لي ثلاث ايام، لا تقول ودعتني، لو تخليت وش لي، أنا وخللي) . اما الفقرة الثانية ، استهلّها بجديده “المداوي” ، ثم صال وجال بأهاته وصوته الطربي الأصيل، مغردا :(ياصاح، سايق الخير، يامن خبر قلب ، وقفتني لفتة الغظ، محري بالخير، قالو نسيته، الناس عليك ياريم، ياغالي الأثمان، عند النقا، ستل جناحه) ليختم الحفل باغنية “فوق هام السحب” في مشهد اخضر تفاعلي بينه وبين جمهوره متحدين فيه على حب الوطن وقيادته الرشيدة الحكيمة.

ومع الختام، وبعد نزوله من المسرح كان التهنئة الاولى لفنان العرب بنجاح جلسته التي لن تنسى في موسم الرياض من الاستاذ سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى، قائلا له: “احسنت يا تاج الاغنية” ومضيفا :”شهادتي بفنان العرب مجروحة فأنا واحداً من جمهوره، وهذه الجلسة نجاحها يضاف لمشوار روتانا مع فنان العرب وكلنا فخر بما حققاه حفلي ابوعبد الرحمن هذا العام في موسم الرياض بدعم ورؤية وتشجيع معالي المستشار تركي آل الشيخ والقادم اجمل بإذن الله”. وفي الكواليس وقبل مغادرته المكان التقى فنان العرب وأ.سالم مع وفد رفيع من شركة Honor راعي الحفل والرائدة في مجال أجهزة الهواتف النقالة وتم خلاها التقاط الصور التذكارية.