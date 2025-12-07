محافظ جدة يتوّج كيت بيلوفـسكي بطلًا لبطولة أرامكو السعودية للفورمولا4 لموسم 2025

البلاد (جدة)
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، توَج صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، مساء أمس السبت البريطاني كيت بيلوفـسكي بطلًا لبطولة أرامكو السعودية للفورمولا4 لعام 2025، ضمن فعاليات موسم جدة.
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، توَج صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، مساء أمس السبت البريطاني كيت بيلوفـسكي بطلًا لبطولة أرامكو السعودية للفورمولا4 لعام 2025، ضمن فعاليات موسم جدة.
وشهدت حلبة كورنيش جدة إسدال الستار على منافسات السباق الثاني والأخير من الجولة الختامية للبطولة، التي تُقام بتنظيم من شركة التوكيلات موتورسبورت، وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وسط مشاركة 14 سائقًا وسائقة يمثلون ثمانية فرق.
وعلى صعيد الأداء، نجح السائق الهندي آري بانسال من فريق ماي كار في تحويل انطلاقته من المركز الأول إلى سيطرة كاملة على مجريات السباق، محافظًا على الصدارة حتى خط النهاية، متقدمًا على البريطاني كيت بيلوفـسكي من فريق بيكس الذي حل ثانيًا، فيما خطف السائق السعودي عبدالله كامل من فريق أستوب الأضواء بحلوله في المركز الثالث، ليصعد بذلك إلى منصة التتويج للمرة الأولى في مسيرته، في إنجاز لافت يعكس تطور أدائه، وحضوره التنافسي القوي، وجاءت كل من البريطانية رايتشل روبرتسون، والبلجيكي تيبو رامايكرز في المركزين الرابع والخامس على التوالي.