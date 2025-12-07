قبل إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترمب.. الاحتلال ينفذ ضربة شمال غزة

البلاد (غزة)

نفّذ الجيش الإسرائيلي، ضربة عسكرية استهدفت مسلحين قال: إنهم اقتربوا من قواته المنتشرة في شمال قطاع غزة، في أحدث تصعيد ميداني تشهده المنطقة قبل اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وقال الجيش في بيان رسمي: إن قواته رصدت أحد المسلحين وهو “يتجاوز الخط الأصفر” ويتقدم نحو موقع عسكري إسرائيلي، ما دفعها إلى تنفيذ ضربة مباشرة أسفرت عن مقتله. ولم يوضح الجيش هوية المسلح أو الجهة التي يتبع لها، غير أن المنطقة تشهد بين الحين والآخر اشتباكات وعمليات استطلاع متبادلة بين الجيش الإسرائيلي وعناصر من فصائل فلسطينية.

وتأتي الضربة في وقت تستعد فيه واشنطن للإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية السلام الخاصة بغزة، مع اقتراب موعد طرح الهيكلية الجديدة لحكم القطاع. ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أمريكيين اثنين ومصدر غربي قولهم إن العمل على القوة الدولية المزمعة وهيكل الحكم الجديد وصل إلى مراحله النهائية، مع توقعات بالكشف عن التفاصيل خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وبحسب المصادر، تتضمن المرحلة الثانية انسحاباً إسرائيلياً إضافياً من أجزاء من القطاع، ونشر قوة دولية لضمان الاستقرار، إلى جانب بدء تنفيذ هيكل الحكم الجديد الذي يقوده “مجلس السلام” برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهي هيئة دولية وافق عليها مجلس الأمن الشهر الماضي إلى جانب قوة الاستقرار الدولية.

وتأتي هذه التطورات بينما لا تزال تفاصيل ترتيبات الحكم والمسؤوليات الأمنية موضع نقاش بين الأطراف المعنية، وسط تساؤلات داخل الساحة الفلسطينية حول مستقبل حكم غزة، ومصير الملفات الحساسة مثل نزع السلاح، وإعادة الإعمار، وإدارة المعابر.