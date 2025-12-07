صلاح يغادر ليفربول.. مباراة برايتون ستكون الوداع

البلاد (جدة)

صرح النجم محمد صلاح هداف ليفربول بأنه قد يغادر ليفربول، وطلب من والديه الحضور إلى مباراة ليفربول و برايتون في الأنفيلد؛ لأنها قد تكون الأخيرة له.

وصرح صلاح بعد انتهاء مباراة الريدز وليدز التي انتهت بالتعادل 3/3، قائلًا:

” اتصلت بوالدتي أمس.. هي لم تكن تعلم أنني لن أبدأ اليوم، أما أنا فكنت أعرف ، قلت لها: تعالي لمباراة برايتون، لا يهم إن لعبت أو لم ألعب، سأستمتع “.

” سنرى ما سيحدث ، في ذهني سأستمتع على اي حال ، لأنني لا أعرف ما الذي سيحدث، المباراة ستكون في الأنفيلد؛ لذا ستكون وداعي قبل أن أذهب الى كأس أمم أفريقيا ”.

” لا أعرف لماذا أنا في هذا الوضع الآن، أي ناد آخر سيحمي لاعبه، لن أستغل ما حدث لكي أدافع عن نفسي، لأننا كنا سنستقبل هذه الأهداف حتى وأنا في الملعب”.

” أنا جالس على الدكة 90 دقيقة، أظن أنها المرة الأولى في مسيرتي لثالث مرة على التوالي، لكنني محبط جدًا، لقد قدمت الكثير لهذا النادي“

” يمكن للجميع أن يرى ذلك خلال السنوات، وخاصة في الموسم الماضي، ولكن اليوم أجلس على الدكة، لا أعرف لماذا. يبدو وكأن النادي يرمي بي تحت الحافلة، هذا ما أشعر به”.

” أعتقد أنه من الواضح جدًا أن هناك من يريد أن يضع علي كل اللوم، النادي وعدني في الصيف بالكثير من الوعود ولا شيء من الوعد تم تنفيذه حتى الآن“.

“كنت أمتلك علاقة جيدة مع المدرب، حاليًا لا توجد أي علاقة، لا أعرف السبب، ولكن ربما هناك شخص لا يريدني في النادي، أنا سأحب ليفربول كثيرًا وسأشجع ليفربول للأبد”.

” لقد قدمت الكثير لهذا النادي، أستحق المزيد من الاحترام ، لا يجب على أن أذهب كل يوم لأقاتل من أجل مركزي، لأنني استحققته، سيقول الناس: أنت لست أكبر من النادي، حسنًا أنا لست أكبر من أي أحد، أنا فقط كسبت مركزي، هذا الأمر بالنسبة لي”.