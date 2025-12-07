صدارة تنافسية وفرص واعدة..السواحه: 190 مليار ريال سوق الاتصالات والتقنية

البلاد (الرياض)

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن القطاع الخاص في مجالات التقنية والاتصالات والابتكار حقق منجزات عظيمة بدعم وتمكين من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله.

وأوضح خلال لقاء موسع مع قطاع الأعمال في مقر اتحاد الغرف السعودية، بحضور رئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي، ورؤساء اللجان الوطنية، ومجالس الأعمال الأجنبية، وعدد من ممثلي الشركات، أن المملكة تصدرت دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية، وبلغ حجم سوق الاتصالات والتقنية 190 مليار ريال بنسبة نمو 80%.

واستعرض المهندس السواحه رحلة التطوير انطلقت منذ عام 2017، وصولًا إلى مرحلة الابتكار في عام 2025، التي شهدت إطلاق شركة (هيوماين) الرائدة عالميًا في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات دعم أكثر من 3 آلاف شركة، وأسهم في تنفيذ 446 مشروعًا للذكاء الاصطناعي و1,187 مشروعًا ناشئًا، ووفر 17 ألف وظيفة.

وأشار إلى ارتفاع فيما ارتفع عدد المواهب الرقمية إلى 406 آلاف بنسبة نمو 62%، كما ارتفع حجم استثمارات رأس المال الجريء إلى 5.4 مليار ريال بنسبة نمو 3100%، فيما بلغ عدد الشركات التقنية المليارية 8 شركات تستحوذ على 50% من حصة المنطقة.