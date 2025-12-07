رئيس موريتانيا يستقبل إمام الحرم النبوي

البلاد (نواكشوط)

استقبل فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، إمام الحرم النبوي الشريف الدكتور أحمد بن علي الحذيفي.

حضر الاستقبال الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الناني ولد أشروقه، ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الرقابي.

تأتي زيارة الدكتور الحذيفي لموريتانيا ضمن برنامج زيارة أئمة الحرمين الشريفين، وامتدادًا لرسالة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توثيق عُرى التعاون مع الجهات الدينية، وخدمة القرآن الكريم ومنابر الدعوة، بدعمٍ من القيادة الرشيدة أيدها الله.