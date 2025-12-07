بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.. يزيد الراجحي يحقق إنجازًا تاريخيًا بحصد اللقب الخامس على التوالي

البلاد (جدة)

تُوِّج يزيد الراجحي بلقب بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية للمرة الخامسة على التوالي، بعد فوزه المستحق في باها جدة، الجولة الثالثة والأخيرة من موسم 2025، ليواصل هيمنته المطلقة على الراليات المحلية؛ كأوّل وأبرز سائق سعودي يسيطر على البطولة منذ انطلاقها.

منذ انطلاق البطولة في عام 2019، يواصل الراجحي كتابة فصل استثنائي في سجل رياضة المحركات السعودية؛ فقد حقق اللقب في 2019، 2022، 2023، 2024، و2025 خمسة ألقاب كاملة، جميعها على التوالي، وهو الإنجاز الذي لم يقترب أحدٌ من تحقيقه سوى بطلنا الوطني.

وفي موسم 2025، المكوّن من ثلاث جولات محلية، نجح الراجحي في الفوز بجميع الجولات، مؤكدًا سيطرة فريق يزيد ريسنج “Yazeed Racing ” على كامل مجريات البطولة، وقدرته على حسم كل سباق يخوضه على الأراضي السعودية.

شهد موسم 2025 تحديًا كبيرًا عندما تعرض الراجحي لإصابة في الظهر خلال باها الأردن، ورغم ذلك، عاد الراجحي سريعًا إلى مقود سيارته، وتابع موسمه بثبات واحترافية، ليصل إلى باها جدة في أعلى مستويات الجاهزية ويحسم اللقب الخامس.

اختبار ناجح للسيارة واستعداد كامل لداكار

أوضح فريق Yazeed Racing أن العمل الفني مع اوفردرايف لهذا الموسم كان مكثفًا ودقيقًا، حيث تم اختبار نسخة مطوّرة من تويوتا هايلوكس خلال جولة جدة، وقد أثبتت السيارة قدرتها العالية على التحمل والأداء، لتكون الآن جاهزة للدفاع عن لقب رالي داكار 2025 الذي حققه الراجحي وفريقه هذا العام. وأكد الراجحي أن استعداداته لداكار 2026 بدأت فعليًا من خلال هذه الاختبارات، وأن النتائج الإيجابية في الجولات الخمسة الأخيرة من بعد عودة البطل من الحادث رفعت جاهزية الفريق بأكمله، مشيرًا إلى أن الملاح تيمو غوتشالك والفريق الفني في أفضل حالاتهم لدخول التحدي العالمي القادم.

وقال البطل السعودي يزيد الراجحي بعد الفوز باللقب الخامس على التوالي: “الحمد لله على تتويج عام 2025 بلقب خامس على التوالي في بطولة السعودية تويوتا. خضنا موسمًا بثلاث جولات قوية، ورغم إصابتي في الظهر في باها الأردن عدت والحمد لله لأحقق الفوز في جميع الجولات.”

“فريق يزيد ريسنج قدم موسماً مثالياً، والسيارة أثبتت جاهزيتها الكاملة تحت عناية اوفردرايف. الآن نوجّه تركيزنا نحو داكار، ونحن مستعدون للدفاع عن لقب 2025 وتقديم موسم عالمي جديد.”

كما أوضح فريق اوفردرايف أن العمل الفني لهذا الموسم كان مكثفًا ودقيقًا، حيث تم اختبار نسخة مطوّرة من تويوتا هايلوكس خلال جولة المغرب، وقد أثبتت السيارة قدرتها العالية على التحمل والأداء، لتكون الآن جاهزة للدفاع عن لقب رالي داكار 2025 الذي حققه الراجحي وفريقه هذا العام.

وأكد الراجحي أن استعداداته لرالي السعودية داكار 2026 بدأت فعليًا من خلال هذه الاختبارات، وأن النتائج الإيجابية في الجولات المحلية رفعت جاهزية الفريق بأكمله، مشيرًا إلى أن الملاح تيمو غوتشالك والفريق الفني في أفضل حالاتهم لدخول التحدي العالمي القادم.

بهذا الإنجاز، يرسّخ الراجحي مكانته كـ السعودي الوحيد الذي يهيمن على جميع جولات الراليات المحلية منذ تأسيس البطولة، مؤكّدًا أن حضور الأبطال السعوديين في رياضة المحركات دخل مرحلة جديدة من القوة والاحترافية.

تقدّم البطل السعودي يزيد الراجحي بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، على دعمه المستمر وتطويره المتواصل لرياضة المحركات في المملكة، مؤكّدًا أن ما يشهده القطاع اليوم من تطور ونجاح هو ثمرة رؤية سموّه وحرصه الدائم على تمكين المواهب السعودية ورفع مستوى المنافسة محليًا ودوليًا.