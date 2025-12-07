انطلاق أعمال قمة كوموشن العالمية 2025 في الرياض

محمد الجليحي (الرياض)

انطلقت اليوم في العاصمة الرياض، أعمال قمة كوموشن العالمية CoMotion Global 2025، باستضافةٍ من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وهي القمة التي تُعد من أهم الفعاليات الدولية المتخصصة في مستقبل التنقل الحضري والمدن الذكية؛ وذلك بمشاركة نخبة من صناع القرار وقادة القطاعَين العام والخاص، والخبراء والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.

وتنعقد القمة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر في العاصمة الرياض، التي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار الحضري والتقنيات المستقبلية، بفضل ما تشهده من تحولات واسعة تتكامل فيها جهود الشركاء الإستراتيجيين للقمة: وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الشؤون البلدية والإسكان، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة العامة للنقل، وهيئة الحكومة الرقمية؛ لتؤسس منظومة وطنية تدفع بتطوير حلول التنقل المتقدم وتطبيقها على أرض الواقع.

بدأت أعمال القمة بجلسة افتتاحية شارك فيها كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ورئيس وفد المملكة في مجموعة Urban 20 فهد بن عبدالمحسن الرشيد، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، حيث استعرضا ملامح التحولات الجديدة في أنظمة النقل الحضري ومستقبل الابتكار في القطاع.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوموشن، جون روسانت: إن”استضافة الرياض لهذه النسخة من قمة كوموشن العالمية تجعلها نسخة استثنائية؛ نظراً إلى ما تشهده من مشاركة رفيعة المستوى تشمل الوزراء وقادة المدن وأبرز التقنيين المبدعين، بما يحمل رسالة واضحة مفادها أن العقد القادم من التحول في قطاع التنقل سيصاغ على مستوى غير مسبوق؛ لإعادة تعريف مفهوم مدن المستقبل”.

وتناقش القمة أحدث التوجهات في مجالات المركبات الكهربائية، والتنقل الذاتي القيادة، والذكاء الاصطناعي في قطاع النقل، وحلول المدن الذكية، وسلاسل الإمداد المستقبلية، كما تسلط الضوء على التحولات الكبرى التي تشهدها المدن العالمية نتيجة النمو السريع للتقنيات الحضرية، والدور الريادي للمملكة في هذا القطاع.

كما تشهد القمة مشاركة عدد من أبرز الشركات العالمية في قطاع التنقل، من بينها “أوبر” و”دور تو دور” و”بدجت السعودية” و”شانجان المجدوعي”، التي تستعرض أحدث التقنيات والحلول في مجالات المركبات الكهربائية والخدمات الذكية، بما يعكس وتيرة تبنّي المملكة التقنيات النظيفة والمتقدمة.

ويتضمن برنامج القمة سلسلة مختبرات تفاعلية للتنقل، بجانب إطلاق النسخة الأولى من جائزة “كوموشن لرواد المدن”، وتدشين مبادرة “قادة المدن والتنقل – Mayors in Motion” الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات الابتكار الحضري والبنية التحتية المتقدمة والتنقل المستدام.

بالإضافة إلى ذلك، تستعرض القمة أبرز المشاريع التنموية الكبرى في المملكة، بما يشمل مشروع مترو الرياض، ونماذج تطوير التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية، واستعدادات المملكة لاستضافة إكسبو 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034، ودورهما في تعزيز البنية التحتية المستقبلية للنقل، كما تستعرض أيضاً التجارب العالمية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والصين وأوروبا وأمريكا الشمالية، مع مناقشات حول مستقبل المدن الواعية، واستخدام التقنيات الذكية في إدارة الحركة الحضرية.

تأتي استضافة قمة كوموشن العالمية 2025 ضمن الجهود المستمرة للمملكة لتعزيز موقعها الريادي في بناء مدن مستقبلية أكثر ذكاءً واستدامةً، ودفع الابتكار في قطاع النقل الحضري بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.