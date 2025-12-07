اختتام دوري البادل 2025 بمشاركة 26 فريقاً وجوائز بلغت مليون ريال

هاني البشر (الرياض)

اختُتمت منافسات نهائيات دوري البادل 2025 بعد ستة أيام من التنافس القوي والمستويات الفنية المميزة، حيث أقيمت النهائيات خلال الفترة من 1 إلى 6 ديسمبر بمشاركة 26 فريقاً من مختلف الأندية والمنشآت الرياضية، بواقع 16 فريقاً للرجال و10 فرق للسيدات.

وشهدت البطولة حضوراً جماهيرياً لافتاً ومواجهات حماسية أسفرت عن تتويج الأبطال في الفئات المختلفة.

وجاءت نتائج السيدات كالتالي:

المركز الأول: نادي العلا

المركز الثاني: بادل أب

المركز الثالث: بادل رش

وفي فئة الرجال جاءت النتائج على النحو الآتي:

المركز الأول: وايلد بادل

المركز الثاني: بادل أب

المركز الثالث: نادي العلا

وبلغ إجمالي الجوائز المالية المقدمة في البطولة مليون ريال سعودي وشهدت الفعاليات تكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين للبطولة، تقديراً لدورهم الفاعل في دعم الرياضة وتطوير لعبة البادل.

وفي لفتة مميزة للجماهير، قدمت سيارة كجائزة خاصة، ما أضفى مزيداً من الحماس وأثرى التجربة الجماهيرية في ختام المنافسات.