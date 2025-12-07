اختتام بطولة السعودية للهواة للجولف على ملاعب نادي ديراب

محمد الجليحي (الرياض)
اختتمت أمس السبت منافسات البطولة السعودية للهواة، التي نظمها الاتحاد السعودي للجولف على ملاعب نادي ديراب للجولف خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر.
وشهدت المنافسات مشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات المملكة والدول العربية إلى جانب عدد من اللاعبين المصنفين عالميًا، في حدث يعكس الدور المتنامي للبطولات المحلية في تطوير رياضة الجولف وتعزيز مسار انتقال المواهب من الهواية إلى الاحتراف.
وجاءت نسخة هذا العام امتدادًا لجهود جولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف في بناء منظومة متكاملة لتأهيل اللاعبين الناشئين والواعدين، من خلال توفير بيئة تنافسية تساعدهم على اكتساب الخبرة وتحسين مستوياتهم الفنية، كما شكّلت محطة أساسية ضمن سلسلة الجولف العربية التي تُقام تحت إشراف الاتحاد العربي للجولف، حيث منح الحدث المشاركين نقاط تصنيف عربية معتمدة تُسهم في رفع ترتيبهم الإقليمي وتعزيز فرصهم في الانتقال إلى بطولات أعلى على المستوى العربي والدولي.
وشهدت البطولة منافسة قوية في مختلف الفئات، حيث حققت فئة الناشئات حضورًا لافتًا تُوّجت فيه الفلسطينية ياسمين ظاهر, بلقب الفئة بعد أداء ثابت طوال أيام البطولة، فيما جاءت لانا المصباحي من المملكة العربية السعودية في المركز الثاني، وحلّت السلوفاكية مايا ماركوفتش في المركز الثالث.
وفي فئة الناشئين واصل اللاعبون الشباب تقديم مستويات مميزة تُوّج على إثرها المصري علي الدين سلامة بالمركز الأول، وجاء الأيرلندي أوين كلينسي في المركز الثاني، والإيطالي فرانشسكو مورو ثالثًا.
وفي فئة السيدات، قدّمت اللاعبات مستويات لافتة انتهت بتتويج التونسية غزلان ساقي بلقب البطولة بعد أداء متوازن في الجولات الثلاث، فيما جاءت اللبنانية لارا البخور في المركز الثاني، تلتها الإسكتلندية إيما تولي في المركز الثالث.
وفي الفئة الرئيسة للرجال، نجح المصري عيسى أبو العلا في إحكام سيطرته على مجريات المنافسة ليتصدر الترتيب النهائي، في حين حل القطري صالح الكعبي في المركز الثاني، وتبعه المصري آدم الشامي في المركز الثالث.
وقد أكدت البطولة في نسختها الحالية أهميتها كمنصة رئيسية لدعم مسار تطور اللاعبين، إذ أظهرت المنافسات تطورًا ملحوظًا في مستوى الأداء واتساع فهم المتطلبات الفنية اللازمة للتقدم على الساحتين العربية والدولية.
وأسهمت النتائج في تعزيز جاهزية العديد من اللاعبين الذين سيحظون بفرصة المشاركة في البطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة والتي ستقام الأسبوع المقبل، في خطوة تمثل امتدادًا طبيعيًا لمسار الانتقال من المنافسات المحلية إلى البطولات الاحترافية.
