يعد سحب قرعة المونديال.. الميديا الإسبانية تحذر من تكرار سيناريو السعودية والأرجنتين

البلاد (جدة)

أثارت قرعة كأس العالم 2026 التي جرت في مركز كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن حالة من الارتياح النسبي في الشارع الرياضي الإسباني، بعدما أوقعت «لا روخا» في المجموعة الثامنة إلى جانب السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر.

ورغم اعتبار أغلب الصحف الإسبانية المجموعة «مناسبة» و«غير مخيفة»، فإن ظهور اسم السعودية تحديدًا دفع المحللين إلى إطلاق تحذيرات مبكرة، مستندين إلى الصدمة التاريخية التي فجّرها الأخضر بفوزه على الأرجنتين 1–2 في مونديال 2022.

وأفردت صحيفة «موندو ديبورتيفو» تقريرًا عن مجموعة إسبانيا في كأس العالم حيث قالت: “ثاني المنتخبات المنضمة للمجموعة كان السعودية، المنتخب الذي أثبت في مونديال قطر قبل أربع سنوات قدرته على قلب التوقعات، حين فاجأ العالم بإسقاط الأرجنتين في مباراة الافتتاح. ومع هيرفي رينارد في ثاني مشاركة مونديالية له، يدخل الأخضر بصفته فريقًا منظمًا وصاحب قوة بدنية لافتة”.

وأضافت: “في المواجهات السابقة، تتفوق إسبانيا بشكل مطلق: ثلاث مباريات، ثلاث انتصارات. واحدة رسمية في ألمانيا 2006 بنتيجة 1-0 في المجموعات، واثنتان وديّتان: 3-2 في إنسبروك عام 2010، و5-0 في 2012”.

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة «آس»: “مواجهة السعودية ليست نزهة أبدًا. الكرة السعودية تتطور بسرعة قياسية، والصقور الخضر يحلمون ببلوغ دور الـ16 لأول مرة منذ 1994.. وهم قادرون على إرباك أي منافس مهما كان حجمه”.

الانطلاقة أمام أوروجواي

يستهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم بمواجهة قوية أمام أوروجواي، قبل الاصطدام بإسبانيا ثم الرأس الأخضر في ختام مباريات المجموعة.

ويشارك الأخضر في المونديال السادس في تاريخه، حاملاً إرث 1994 التاريخي، وطموحات تكرار المفاجآت بعد الإنجاز المدوي أمام الأرجنتين في قطر 2022.