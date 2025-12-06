نيابةً عن سمو وزير الخارجية.. نائب وزير الخارجية يشارك في منتدى الدوحة 2025

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في منتدى الدوحة 2025 والمنعقد في دولة قطر الشقيقة.
ويناقش المنتدى العديد من المواضيع الهامة ومن أبرزها التحديات الإقليمية والدولية في ظلّ مواجهة العالم لمجموعة من الأزمات المترابطة، كما يبحث أهمية تعزيز التعاون الدولي وبناء المستقبل العادل والمستدام للدول والشعوب، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز المجتمعات الشاملة.
