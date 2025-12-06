السياسة

نيابةً عن سمو وزير الخارجية.. نائب وزير الخارجية يشارك في منتدى الدوحة 2025

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ       6 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الدوحة)

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في منتدى الدوحة 2025 والمنعقد في دولة قطر الشقيقة.

ويناقش المنتدى العديد من المواضيع الهامة ومن أبرزها التحديات الإقليمية والدولية في ظلّ مواجهة العالم لمجموعة من الأزمات المترابطة، كما يبحث أهمية تعزيز التعاون الدولي وبناء المستقبل العادل والمستدام للدول والشعوب، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز المجتمعات الشاملة.

m.samy

كتب بواسطة

