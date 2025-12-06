كروز السعودية تحتفي بالزيارة الأولى لـ”سيليستيال ديسكفري” وتؤكد جاهزية منظومة السياحة البحرية في المملكة

تأتي هذه الزيارة بعد أيام من الزيارة الافتتاحية لسفينة “سيليستيال جورني” في 29 نوفمبر الماضي، حيث نقلت السفينتان أكثر من (400) سائح من أوروبا والولايات المتحدة، في مؤشر على عودة قوية للنشاط السياحي البحري الدولي إلى المملكة وتزايد الإقبال على مسارات البحر الأحمر.

وتواصل كروز السعودية جهودها في تطوير قطاع الرحلات البحرية عبر إدارة الأرصفة والمحطات ودعم تشغيل السفن، حيث استقبلت حتى الآن أكثر من (600) ألف مسافر من أكثر من (120) دولة.

وتؤكد الزيارات المتتابعة للسفن السياحية الدولية الثقة المتزايدة بقطاع الرحلات البحرية في المملكة، ودوره في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الإنفاق السياحي وخلق فرص العمل وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.