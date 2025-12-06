كروز السعودية تحتفي بالزيارة الأولى لـ”سيليستيال ديسكفري” وتؤكد جاهزية منظومة السياحة البحرية في المملكة

البلاد (جدة)
استقبلت شركة كروز السعودية أمس، في ميناء جدة الإسلامي سفينة “سيليستيال ديسكفري” التابعة لشركة سيليستيال كروز اليونانية، وذلك في أولى زياراتها للمملكة، في خطوة تعكس تنامي حضور المملكة على خارطة الرحلات البحرية السياحية في البحر الأحمر.
وشهدت المناسبة إقامة مراسم تبادل الدروع وفق التقاليد العالمية المتبعة في قطاع الرحلات البحرية، بحضور قبطان السفينة، والرئيس التنفيذي لكروز السعودية لارس كلاسن، والرئيس التنفيذي لسيليستيال كروز كريس ثيوفيدِس، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع البحري.
وتضمّنت الفعالية جولة للوفد داخل السفينة، في تأكيد على مستوى التعاون بين الجهات ذات العلاقة لتطوير منظومة السياحة البحرية، وتعزيز جاهزية الموانئ السعودية لاستقبال السفن السياحية الدولية بقدرات تشغيلية عالية.
تأتي هذه الزيارة بعد أيام من الزيارة الافتتاحية لسفينة “سيليستيال جورني” في 29 نوفمبر الماضي، حيث نقلت السفينتان أكثر من (400) سائح من أوروبا والولايات المتحدة، في مؤشر على عودة قوية للنشاط السياحي البحري الدولي إلى المملكة وتزايد الإقبال على مسارات البحر الأحمر.
وتواصل كروز السعودية جهودها في تطوير قطاع الرحلات البحرية عبر إدارة الأرصفة والمحطات ودعم تشغيل السفن، حيث استقبلت حتى الآن أكثر من (600) ألف مسافر من أكثر من (120) دولة.
وتؤكد الزيارات المتتابعة للسفن السياحية الدولية الثقة المتزايدة بقطاع الرحلات البحرية في المملكة، ودوره في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الإنفاق السياحي وخلق فرص العمل وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
