كأس العرب| منتخب الجزائر يقسو على البحرين بخماسية

البلاد (جدة)

حقق منتخب الجزائر فوزًا كاسحًا على المنتخب البحريني بخماسية مقابل هدف، في ثاني مبارياته ضمن دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

سجل للجزائر رضوان بركان هدفين في الدقيقتين 24 و48، بينما أحرز عادل بولبينة هدفين آخرين في الدقيقتين 30 و80، وأضاف ياسين بن زية الهدف الثالث في الدقيقة 45.

وجاء هدف البحرين الوحيد عبر مهدي عبد الجبار في الدقيقة 27.

بهذا الانتصار، تصدر المنتخب الجزائري ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، يليه العراق بـ3 نقاط، ثم السودان بنقطة واحدة، فيما يتذيل البحرين المجموعة دون أي نقاط.