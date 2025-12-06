الرياضة

كأس العرب.. العراق يضمن التأهل إلى ربع النهائي بثنائية السودان

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ       6 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

ضمن منتخب العراق تأهله إلى مواجهات دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر،، بعد أن تصدر المجموعة الرابعة بـ رصيد 6 نقاط، بعدما فاز  على نظيره منتخب السودان بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب 974، ضمن مواجهات الجولة الثانية في دور المجموعات للبطولة.

لم يشهد الشوط الأول من اللقاء تسجيل أي أهداف من جانب الفريقين، لينتهي بالتعادل السلبي.

سجل منتخب العراق هدفه الأول، عن طريق لاعبه مهند علي، في الدقيقة 81. وفي الدقيقة 84 بنهاية المباراة، سجل المنتخب العراقي ثاني أهدافه عن طريق لاعبه أمجد عطوان، بعد تمريرة من علي جاسم.

ترتيب المجموعة الأخيرة في كأس العرب بهد نهاية الجولة الثاني

  • منتخب العراق: 6 نقاط من جولتين
  • منتخب الجزائر: 4 نقاط من جولتين
  • منتخب السودان: نقطة وحيدة من جولتين
  • منتخب البحرين: 0 نقاط من جولتين

 

 

 

 

 

 

