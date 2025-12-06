في كأس القارات للأندية FIFA قطر 2025.. فلامنغو يلتقي كروز آزول في ربع النهائي

بدر النهدي (الدوحة)

مع بدء العد التنازلي لإنطلاق بطولة كأس القارات للأندية FIFA قطر 2025™️، يستهل نادي فلامنغو البرازيلي، المتوج حديثاً بلقب كوبا ليبرتادوريس، مشواره بلقاء نظريه المكسيكي نادي كروز آزول في ديربي الأمريكتين FIFA قطر 2025™ يوم 10 ديسمبر في الدوحة.

ويُمثل هذا اللقاء المرتقب الانطلاقة الرسمية للمباريات الثلاثة الختامية من كأس القارات للأندية FIFA قطر 2025™، التي تستضيفها قطر خلال أيام الراحة من بطولة كأس العربFIFA قطر 2025™️ في تأكيد جديد على القدرات التنظيمية الاستثنائية للدولة والثقة الكبيرة التي تحظى بها على الساحة الدولية في استضافة بطولات عالمية.



وتستضيف دولة قطر المباريات التالية:

ديربي الأمريكتين FIFA قطر 2025™

الأربعاء 10 ديسمبر 2025 | 8 مساءً بتوقيت الدوحة

كروز أزول (المكسيك) أمام أبطال كأس كونميبول ليبرتادوريس 2025

استاد أحمد بن علي

كأس التحدي FIFA قطر 2025™

السبت 13 ديسمبر 2025 | 8 مساءً بتوقيت الدوحة

أبطال ديربي الأمريكتين FIFA قطر 2025™ أمام بيراميدز (مصر)

استاد أحمد بن علي.



نهائي كأس القارات للأندية FIFA قطر 2025™

الأربعاء 17 ديسمبر 2025 | 8 مساءً بتوقيت الدوحة

باريس سان جيرمان (فرنسا) أمام أبطال كأس التحدي FIFA قطر 2025™

استاد أحمد بن علي.

وكانت قطر قد استضافت النسخة الأولى من كأس القارات للأندية بشكلها الجديد في العام الماضي 2024، والتي شهدت تتويج نادي ريال مدريد باللقب في استاد لوسيل الأيقوني، الذي يتسع لـ 80 ألف مشجع وشهد النهائي التاريخي لكأس العالم FIFA قطر 2022TM.

وتقام مباريات كأس القارات للأندية FIFA قطر 2025™ خلال أيام الراحة في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™؛ ما يسلط الضوء على الإمكانات الاستثنائية لدولة قطر في استضافة أكثر من بطولة كبرى في الفترة نفسها.