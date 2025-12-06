سمو سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة تحضر قرعة كأس العالم برفقة الوفد السعودي

واس (واشنطن)
حضرت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس، حفل القرعة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، الذي أُقيم في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في العاصمة واشنطن، برفقة وفد الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل.
حضرت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس، حفل القرعة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، الذي أُقيم في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في العاصمة واشنطن، برفقة وفد الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل.
وشهدت المناسبة، حضور فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب، وفخامة رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية كلوديا شينباوم، ودولة رئيس وزراء كندا مارك كارني، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، وعدد من كبار المسؤولين ومسيري الاتحادات الوطنية لكرة القدم وممثلي الدول المتأهلة للبطولة.
تأتي استضافة حفل القرعة في واشنطن قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في إطار الاستعدادات التنظيمية للبطولة الأكبر في تاريخ كأس العالم من حيث عدد المنتخبات والمدن المستضيفة.
وكانت القرعة قد وضعت المنتخب السعودي إلى جانب منتخبات إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر.
وكانت القرعة قد وضعت المنتخب السعودي إلى جانب منتخبات إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر.