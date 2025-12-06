“ذا جروفز”.. تجارب ترفيهية وثقافية متجددة ضمن موسم الرياض 2025

البلاد (الرياض)
تواصل منطقة “ذا جروفز” فعالياتها ضمن موسم الرياض 2025، مقدمة نسخة متجددة تجمع الفنون العالمية والمذاقات الراقية والتجارب التفاعلية في بيئة ترفيهية تحول المنطقة إلى مساحة نابضة بالإبداع.
وتعكس “ذا جروفز” خلال موسمها حضورًا متناميًا لخيارات ترفيهية متنوعة تعزز تجربة الزوار وتمنحهم أجواءً تتكامل فيها الطبيعة مع الطابع الفني المعاصر.
وتضم المنطقة عروضًا فنية مستوحاة من الثقافات الأفريقية، تشمل الموسيقى الحية والاستعراض التفاعلي والعروض الأدائية التي تجسد التنوع الموسيقي والحركي للقارة الأفريقية.
وتتيح التجارب للزوار الانغماس في أجواء نابضة بالحيوية، عبر منصات مصممة بعناية تعرض الألوان الزاهية والإيقاعات المميزة، ما يسهم في إثراء التجربة الترفيهية والثقافية بشكل متكامل.
وتواصل “ذا جروفز” تعزيز حضورها كإحدى وجهات موسم الرياض، خلال مزيج يجمع الرفاهية بالطبيعة والفنون، في مشهد يعكس التطور المستمر في جودة التجارب الترفيهية والثقافية التي يشهدها الموسم سنويًا.
