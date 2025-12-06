تحت رعاية سمو ولي العهد ونيابة عنه.. أمير الرياض يتوج الفائزين بكأسي سمو ولي العهد للخيل المنتَجة محليًّا وللإنتاج والمستورد

البلاد (الرياض)
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ونيابة عنه -حفظه الله- حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس، أولى السباقات الكبرى للفئة الأولى على كأسي ولي العهد لشوطي الخيل المنتجَة “محليًا”، والشوط مفتوح الدرجات “إنتاج محلي ومستورد” المصنف دوليًا بدرجة “ليستد”، والمقام ضمن الحفل الثالث والأربعين من موسم سباقات الرياض بميدان الملك عبدالعزيز في الجنادرية، وبجائزة مالية قدرها مليونا ريال.
وكان في استقبال سموه، لدى وصوله مقر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سلمان بن عبدالله بن سلمان بن محمد آل سعود بن فيصل.
عقب ذلك عُزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط الثامن على كأس ولي العهد للإنتاج محلي الفئة الأولى مسافة 2400م، وحقق الجواد (ونعمين) العائدة ملكيته إلى أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز المركز الأول، وسلم سمو أمير منطقة الرياض كأس الشوط لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.
وفاز بجائزة الشوط التاسع على كأس ولي العهد المصنف دوليًا (ليستد) على مسافة 2400م الجواد (صياح)، العائدة ملكيته إلى أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسلم سمو أمير منطقة الرياض كأس الشوط لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.
يذكر أن الكأس يمثل أهمية كونه يحمل اسم سمو ولي العهد -حفظه الله- إلى جانب أهميته الكبيرة في خارطة السباقات السعودية، بسبب فئويته العالية وقيمة جوائزه، إضافةً إلى مستوى المشاركة الفني الكبير، إذ أظهر البرنامج النهائي مشاركة نخبة من أقوى الخيل في الميدان السعودي على مسافة 2400 متر.
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ونيابة عنه -حفظه الله- حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس، أولى السباقات الكبرى للفئة الأولى على كأسي ولي العهد لشوطي الخيل المنتجَة “محليًا”، والشوط مفتوح الدرجات “إنتاج محلي ومستورد” المصنف دوليًا بدرجة “ليستد”، والمقام ضمن الحفل الثالث والأربعين من موسم سباقات الرياض بميدان الملك عبدالعزيز في الجنادرية، وبجائزة مالية قدرها مليونا ريال.
وكان في استقبال سموه، لدى وصوله مقر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سلمان بن عبدالله بن سلمان بن محمد آل سعود بن فيصل.
عقب ذلك عُزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط الثامن على كأس ولي العهد للإنتاج محلي الفئة الأولى مسافة 2400م، وحقق الجواد (ونعمين) العائدة ملكيته إلى أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز المركز الأول، وسلم سمو أمير منطقة الرياض كأس الشوط لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.
وفاز بجائزة الشوط التاسع على كأس ولي العهد المصنف دوليًا (ليستد) على مسافة 2400م الجواد (صياح)، العائدة ملكيته إلى أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسلم سمو أمير منطقة الرياض كأس الشوط لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.
يذكر أن الكأس يمثل أهمية كونه يحمل اسم سمو ولي العهد -حفظه الله- إلى جانب أهميته الكبيرة في خارطة السباقات السعودية، بسبب فئويته العالية وقيمة جوائزه، إضافةً إلى مستوى المشاركة الفني الكبير، إذ أظهر البرنامج النهائي مشاركة نخبة من أقوى الخيل في الميدان السعودي على مسافة 2400 متر.