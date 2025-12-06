تتويج أبطال أربعة أوزان بدوري المقاتلين المحترفين 2025 في الخبر

البلاد (الخبر)
أختتمت أمس منافسات دوري المقاتلين المحترفين لموسم 2025 بتتويج أبطال الأحزمة الأربعة، وسط حضور جماهيري كبير، وذلك بصالة الظهران إكسبو في الخبر.
وقدّمت الأمسية عددًا من النزالات الاستعراضية، حيث لفت البحريني حمد مرهون الأنظار بإسقاطه المغربي وليد كوناين بالضربة القاضية في وزن الكاتش، قبل أن يسجل السعودي أحمد إبراهيم ضربة قاضية أخرى على المصري محمد نبيل ضمن وزن الويلتر.
فيما خسر البحريني عباس خان أمام المصري أحمد السيسي بقرار الحكّام في وزن الخفيف، ليعود السعودي مالك باسهل ويفوز بالضربة القاضية على المصري محمود عاطف في وزن الذبابة.
وتواصلت نزالات الأحزمة، حيث توّج الأردني نورس أبزاخ بحزام وزن البانتام بعد فوزه على المصري إسلام يوسف، فيما نال المصري إسلام رضا حزام وزن الريشة عقب تفوّقه على الجزائري يانيس غاموري.
وفي وزن الخفيف، انتزع المغربي صلاح الدين هاملي الحزام الذهبي بعد تفوّقه على الإيراني محمد فهمي.
وجاء ختام الأمسية، بنزال حسم خلاله الكويتي محمد الأقرع لقب وزن الويلتر بعد فوزه على المغربي بدرالدين دياني بقرار الحكّام.
وترسخ هذه الليلة مكانة دوري المقاتلين المحترفين كأحد أهم المنصات الصاعدة في مشهد الفنون القتالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
