بيلوفيسكي يفتتح الجولة الخامسة من بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 بانتصار كبير

البلاد (جدة)
اختتمت أمس منافسات السباق الأول ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4، المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، التي استضافتها حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
وعقب نهاية السباق، توّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، البريطاني كيت بيلوفيسكي سائق فريق بيكس بالمركز الأول، والهندي أري بانسال سائق فريق ماي كار بالمركز الثاني، واللبناني كريستوفر فغالي من فريق رد بل بالمركز الثالث، ونال بيلوفيسكي جائزة السائق المبتدئ، في حين فازت الهولندية نينا جامان من فريق فالديفيا بجائزة أفضل متسابقة.
وبالعودة إلى مجريات السباق، قدم كيت بيلوفيسكي أداءً لافتًا، إذ تمكن في اللفات الأولى من تجاوز أري بانسال ليواصل تقدمه بثبات حتى خط النهاية محققًا المركز الأول بفارق ثانية واحدة و(167) جزءًا من الثانية عن منافسه بانسال، فيما برز الفائز الجديد بالبطولة كريستوفر فغالي بعد أداء مميز متوجهًا بحلوله في المركز الثالث بفارق (6) ثوانٍ و(280) جزءًا من الثانية عن المتصدر وذلك بعد انطلاقه من المركز الخامس، وحلّ كل من تيبو رامايكرز، ونينا جامان في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
وفيما يتعلق بالنتائج، تلقى عبدالله كامل عقوبة زمنية (5 ثوانٍ)، ما أدى إلى تراجعه أربعة مراكز ليُنهي السباق في المركز التاسع، في المقابل واجهت البريطانية رايتشل روبنسون سائقة فريق أستي، مشاكل تقنية أجبرتها على الانسحاب من السباق في اللفة الثانية.
وكانت التصفيات التأهيلية الأولى شهدت صراعًا على مركز الانطلاق الأول بين السائقين أري بانسال، وكيت بيلوفيسكي, إذ نجح بانسال في خطف قطب الانطلاق بعد أداء متميز، تفوق به على بيلوفيسكي، الذي حل في المركز الثاني، وجاء عبدالله كامل ثالثًا، فيما احتل تيبو رامايكرز المركز الرابع، وأكمل كريستوفر فغالي قائمة المراكز الخمسة الأولى على شبكة الانطلاق.
وتتواصل اليوم منافسات السباق الثاني لإسدال الستار على الجولة الختامية من بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 لموسم 2025 على حلبة كورنيش جدة، وسط أجواء من الحماس والترقب.
اختتمت أمس منافسات السباق الأول ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4، المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، التي استضافتها حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
وعقب نهاية السباق، توّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، البريطاني كيت بيلوفيسكي سائق فريق بيكس بالمركز الأول، والهندي أري بانسال سائق فريق ماي كار بالمركز الثاني، واللبناني كريستوفر فغالي من فريق رد بل بالمركز الثالث، ونال بيلوفيسكي جائزة السائق المبتدئ، في حين فازت الهولندية نينا جامان من فريق فالديفيا بجائزة أفضل متسابقة.
وبالعودة إلى مجريات السباق، قدم كيت بيلوفيسكي أداءً لافتًا، إذ تمكن في اللفات الأولى من تجاوز أري بانسال ليواصل تقدمه بثبات حتى خط النهاية محققًا المركز الأول بفارق ثانية واحدة و(167) جزءًا من الثانية عن منافسه بانسال، فيما برز الفائز الجديد بالبطولة كريستوفر فغالي بعد أداء مميز متوجهًا بحلوله في المركز الثالث بفارق (6) ثوانٍ و(280) جزءًا من الثانية عن المتصدر وذلك بعد انطلاقه من المركز الخامس، وحلّ كل من تيبو رامايكرز، ونينا جامان في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
وفيما يتعلق بالنتائج، تلقى عبدالله كامل عقوبة زمنية (5 ثوانٍ)، ما أدى إلى تراجعه أربعة مراكز ليُنهي السباق في المركز التاسع، في المقابل واجهت البريطانية رايتشل روبنسون سائقة فريق أستي، مشاكل تقنية أجبرتها على الانسحاب من السباق في اللفة الثانية.
وكانت التصفيات التأهيلية الأولى شهدت صراعًا على مركز الانطلاق الأول بين السائقين أري بانسال، وكيت بيلوفيسكي, إذ نجح بانسال في خطف قطب الانطلاق بعد أداء متميز، تفوق به على بيلوفيسكي، الذي حل في المركز الثاني، وجاء عبدالله كامل ثالثًا، فيما احتل تيبو رامايكرز المركز الرابع، وأكمل كريستوفر فغالي قائمة المراكز الخمسة الأولى على شبكة الانطلاق.
وتتواصل اليوم منافسات السباق الثاني لإسدال الستار على الجولة الختامية من بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 لموسم 2025 على حلبة كورنيش جدة، وسط أجواء من الحماس والترقب.