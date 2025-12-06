بعد ثلاثة أيام من الفعاليات.. ختام “بلاك هات 2025” يُتوّج النسخة الأضخم عالميًا

البلاد (الرياض)
اختُتمت في الرياض فعاليات “بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2025″، التي نظمها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف, المشروع المشترك بين الاتحاد وصندوق الفعاليات الاستثماري وشركة إنفورما الدولية، وذلك بعد ثلاثة أيام شهدت حضورًا واسعًا عزّز مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا لصناعة الأمن السيبراني.
وسجّلت نسخة هذا العام مشاركة مكثفة جعلت “بلاك هات 2025” من أبرز الفعاليات السيبرانية عالميًا، إذ استقطب نحو (40) ألف زائر من (160) دولة، داخل مساحة بلغت (60) ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من (500) جهة عارضة، إلى جانب (300) متحدث دولي، وأكثر من (200) ساعة محتوى تقني، ونحو (270) ورشة عمل، فضلًا عن مشاركة (500) متسابق في منافسات “التقط العلم”.
وسجّل المؤتمر حضورًا لافتًا للمستثمرين هذا العام، حيث بلغت قيمة الأصول المُدارة للمستثمرين المشاركين نحو (13.9) مليار ريال، الأمر الذي يعكس جاذبية المملكة كونها بيئة محفّزة للاستثمار في تقنيات الأمن السيبراني، ويؤكد تنامي الثقة الدولية في السوق الرقمية السعودية.
وأظهرت النسخ السابقة للمؤتمر في الرياض تنامي المشاركة الدولية، وبلغ إجمالي المشاركين (4,100) متسابق، و(1,300) شركة عالمية، و(1,300) متخصص في الأمن السيبراني، في مؤشر يعكس اتساع التعاون الدولي في هذا القطاع داخل المملكة.
في المقابل، أُعلن عن أكثر من (25) صفقة استثمارية، بمشاركة (200) مستثمر و(500) أستوديو ومطور، بما يسهم في دعم بيئة الاقتصاد الرقمي وتعزيز منظومة الشركات التقنية الناشئة.
وفي ختام الفعالية، يؤكد “بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا” دوره منصة دولية تجمع الخبراء والمهتمين بالأمن السيبراني، وتتيح تبادل المعرفة وتطوير الأدوات الحديثة، في إطار ينسجم مع مسار المملكة نحو تعزيز كفاءة القطاع التقني، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
