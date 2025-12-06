بعد ثلاثة أيام من الفعاليات.. ختام “بلاك هات 2025” يُتوّج النسخة الأضخم عالميًا

اختُتمت في الرياض فعاليات “بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2025″، التي نظمها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف, المشروع المشترك بين الاتحاد وصندوق الفعاليات الاستثماري وشركة إنفورما الدولية، وذلك بعد ثلاثة أيام شهدت حضورًا واسعًا عزّز مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا لصناعة الأمن السيبراني.

وسجّلت نسخة هذا العام مشاركة مكثفة جعلت “بلاك هات 2025” من أبرز الفعاليات السيبرانية عالميًا، إذ استقطب نحو (40) ألف زائر من (160) دولة، داخل مساحة بلغت (60) ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من (500) جهة عارضة، إلى جانب (300) متحدث دولي، وأكثر من (200) ساعة محتوى تقني، ونحو (270) ورشة عمل، فضلًا عن مشاركة (500) متسابق في منافسات “التقط العلم”.