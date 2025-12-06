التعادل يحسم مواجهة مصر والإمارات في كأس العرب

البلاد (جدة)
حسم التعادل الإيجابي المباراة التي جمعت بين منتخبي مصر والإمارات في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025، في لقاء شهد الكثير من الإثارة على ملعب “ستاد لوسيل” في الدوحة.
نجح المنتخب الإماراتي في التقدم أولاً عبر هدف مبكر في الدقيقة 60 سجله اللاعب كايو.
وفي الدقيقة 85، تمكن مروان حمدي من إدراك هدف التعادل لمنتخب مصر، ورغم محاولات المنتخبين في الدقائق الأخيرة لتسجيل هدف الفوز، إلا أن اللقاء بالتعادل.
بهذا التعادل، رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة، فيما حصل المنتخب الإماراتي على أول نقطة له فى البطولة.
هدف |
الإمارات تتقدم 1 – 0 على مصر في الدقيقة 60 عبر كايو لوكاس #الإمارات_مصر#كأس_العرب2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/OEezuacIqC
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 6, 2025
شوف |
بكاميرا خاصة..منتخب مصر يعود للمباراة امام الإمارات ويسجل هدف التعادل عن طريق مروان حمدي في الدقيقة 85#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/4wlgdmf3zx
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 6, 2025