التعادل يحسم مواجهة مصر والإمارات في كأس العرب

البلاد (جدة)

حسم التعادل الإيجابي المباراة التي جمعت بين منتخبي مصر والإمارات في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025، في لقاء شهد الكثير من الإثارة على ملعب “ستاد لوسيل” في الدوحة.

نجح المنتخب الإماراتي في التقدم أولاً عبر هدف مبكر في الدقيقة 60 سجله اللاعب كايو.

وفي الدقيقة 85، تمكن مروان حمدي من إدراك هدف التعادل لمنتخب مصر، ورغم محاولات المنتخبين في الدقائق الأخيرة لتسجيل هدف الفوز، إلا أن اللقاء بالتعادل.

بهذا التعادل، رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة، فيما حصل المنتخب الإماراتي على أول نقطة له فى البطولة.