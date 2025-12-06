الرياضة

كأس العرب.. الأردن يعبر الكويت بثلاثية ويتأهل لربع النهائي

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ       6 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حجز منتخب الأردن مقعده في ربع نهائي كأس العرب فيفا 2025، المقامة في قطر، بعد تغلبه على منتخب الكويت بثلاية مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم بملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة.

سجل أهداف منتخب الأردن مهند أبو طه من صاروخية نتيجة ركلة حرة غير مباشرة سددها على يمين حارس منتخب الكويت، واضاف سعد الروسان الهدف الثاني فى الدقيقة 48 وأحرز علوان الهدف الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 93 ، بينما سجل هدف منتخب الكويت الوحيد يوسف ناصر فى الدقيقة 84.

بهذا الفوز، يواصل الأردن حصد النقاط ليصل للنقطة السادسة، بعد فوزه في الجولة الأولى على الإمارات، ويجحز مقعده في ربع النهائي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *