كأس العرب.. الأردن يعبر الكويت بثلاثية ويتأهل لربع النهائي

البلاد (جدة)
حجز منتخب الأردن مقعده في ربع نهائي كأس العرب فيفا 2025، المقامة في قطر، بعد تغلبه على منتخب الكويت بثلاية مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم بملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة.
سجل أهداف منتخب الأردن مهند أبو طه من صاروخية نتيجة ركلة حرة غير مباشرة سددها على يمين حارس منتخب الكويت، واضاف سعد الروسان الهدف الثاني فى الدقيقة 48 وأحرز علوان الهدف الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 93 ، بينما سجل هدف منتخب الكويت الوحيد يوسف ناصر فى الدقيقة 84.
بهذا الفوز، يواصل الأردن حصد النقاط ليصل للنقطة السادسة، بعد فوزه في الجولة الأولى على الإمارات، ويجحز مقعده في ربع النهائي.
شوف الهدف|
قذيفة مدوية من مسافة بعيدة تضع منتخب الأردن في المقدمة 1-0 على الكويت.. بواسطة مهند أبوطه في الدقيقة 17.#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/gT0ChWv6l2
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 6, 2025
شوف|
بعد مراجعة تقنية الفيديو الحكم يلغي هدف الأردن الثالث أمام الكويت بسبب التسلل.#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/YC16RpRyqz
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 6, 2025
شوف الهدف|
بضربة رأس متقنة.. الكويت يقلص الفارق 1-2 الأردن.. بواسطة يوسف ناصر في الدقيقة 84.#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/UmjrqrKpFZ
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 6, 2025
شوف الهدف|
الأردن يتقدم 3-1 على الكويت في الدقيقة 90+7.. بواسطة علي علوان من ركلة جزاء.#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/B1ZV1ShTWj
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 6, 2025